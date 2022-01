Beautiful anticipazioni | Thomas peggiora | sarà operato Liam tace colpevole

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Che figuraccia, che momento difficile che sta vivendo il nostro giovane Spencer. Non riesce a credere di aver mandato all’aria il suo matrimonio per un manichino. Non riesce a credere di aver vistobaciare una bambola e di aver creduto che potesse essere Hope. Ma le cose sono andate in questo modo e adesso bisogna fare i conti con la realtà. Il giovane Spencer deve prendere una decisione: dire a Hope quello che è successo tra lui e Steffy ore? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 1 febbraio 2022. Mentremedita su quanto successo, in ospedale Ridge si dice convinto del fatto che il giovane Spencer abbia qualcosa a che fare con i problemi di…Zende (Delon De Metz) parla con ...