Basket, FIBA Europe Cup 2021-2022: rinviato a data da destinarsi il match tra Reggio Emilia e Kyiv Basket (Di lunedì 31 gennaio 2022) La stagione di Basket non trova pace. A causa delle numerose positività emerse all’interno del gruppo squadra del Kyiv Basket, la FIBA Europe Cup ha disposto il rinvio della sfida tra la Unahotels Reggio Emilia e la formazione ucraina, match valevole per la quinta giornata della seconda fase della competizione Europea. La partita era precedentemente in programma per mercoledì 2 febbraio alle 20:30. La data del recupero non è ancora stata decisa e verrà dunque comunicata tra qualche giorno. Basket, i migliori italiani della 18^ giornata di Serie A. Imbrò e Cinciarini fanno volare Treviso e Reggio Emilia. Bene Datome e ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) La stagione dinon trova pace. A causa delle numerose positività emerse all’interno del gruppo squadra del, laCup ha disposto il rinvio della sfida tra la Unahotelse la formazione ucraina,valevole per la quinta giornata della seconda fase della competizionea. La partita era precedentemente in programma per mercoledì 2 febbraio alle 20:30. Ladel recupero non è ancora stata decisa e verrà dunque comunicata tra qualche giorno., i migliori italiani della 18^ giornata di Serie A. Imbrò e Cinciarini fanno volare Treviso e. Bene Datome e ...

Advertising

BasketMagazine : New post: FIBA Europe Cup: rinviata Reggio Emilia-Kiev Basket #basketmagazine - basketinside360 : FIBA Europe Cup, rinviata la gara tra Unahotels Reggio Emilia ed i russi del Kiev Basket - - SportandoIT : Focolaio nel Kiev Basket, rinviata la sfida di FIBA Europe Cup di Reggio Emilia - PallacReggiana : In virtù delle numerose positività al Covid-19 emerse nel gruppo squadra del Kiev Basket, la FIBA Europe Cup ha dis… - GiordanoSepi : Tra qualche anno, la NBA avrà la potenza di fuoco per comprarsi la FIBA e in generale il basket europeo, il che, pe… -