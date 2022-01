Anche i mercati sono contenti. La Borsa di Milano apre in rialzo dopo l'elezione di Mattarella (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica ha influito sulla Borsa di Milano: oggi infatti ha riaperto in forte rialzo, in linea con gli altri listini europei. Il primo indice Ftse ... Leggi su globalist (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'di Sergioa Presidente della Repubblica ha influito sulladi: oggi infatti ha riaperto in forte, in linea con gli altri listini europei. Il primo indice Ftse ...

Advertising

Cd615cgMorpheus : @Lelladina 70.000 negozi hanno già chiuso i battenti, le regole auree di Draghi soddisfano le elite con le muultina… - 2egolas : @ThinkingGreeks Del resto anche se i floor sono ancora in ATH il controvalore degli nft in fiat è crollato con le c… - CapitanGobbo : @ColpogobboYtube 9. Non tanto per i “nomi” (anche se #vlahovic è straordinario), bensì una questione di “modus oper… - FinanciaLounge : .@GAMMilan: la guerra all’#inflazione è diventata prioritaria per #Powell, ma la curva dei #rendimenti indica timor… - Milkbar80 : @FasaniAndrea71 Questo lavorava ai mercati generali e faceva anche il muratore, niente e nessuno lo potrà fermare.?? -