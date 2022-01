Verissimo, Silvia Toffanin disperata: “Come si fa a passare il pomeriggio con voi?” (Di domenica 30 gennaio 2022) Durante la puntata di Verissimo andata in onda il 30 gennaio, ad un certo punto Silvia Toffanin è apparsa davvero disperata. Ecco cosa ha detto alla fine la presentatrice agli ospiti che aveva in studio in quel momento. Sono ormai tantissimi anni che tengono compagnia durante il pomeriggio agli spettatori di Canale 5, e Silvia L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Durante la puntata diandata in onda il 30 gennaio, ad un certo puntoè apparsa davvero. Ecco cosa ha detto alla fine la presentatrice agli ospiti che aveva in studio in quel momento. Sono ormai tantissimi anni che tengono compagnia durante ilagli spettatori di Canale 5, eL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

uedooc : RT @uedooc: Tina: 'No Maria io esco, ciao Gemma ciao bella, grazie Silvia' e sfila davanti a Gemma #verissimo - hashira98625330 : @mrsincoerenza @AXBproduction Mediaset??? ???????? Alfonsa non conduce tutti i programmi. Guarda la figura di merda che… - fandeicaroligi : Non oso immaginare quando Carola sarà ospite a Verissimo come “vincitrice”, si perché Carola alzerà quella cazzo di… - mariagraziabon : RT @Azzurra______: Anche Silvia fan dei #Montuzzo I tre chiudono la bellissima intervista a Manuel salutando con il gesto che Aldo e Manu… - soccorsa_de : RT @penelop_e8: È riuscita più Silvia a farci capire i veri sentimenti che legano manu e lulu, che Alfonso durante tutto il gf. A lui purtr… -