Advertising

TV7Benevento : Sci: Mondiali velocità, Valentina Greggio torna a vincere dopo 4 anni... - zizionice : RT @neveitalia: Mondiali di sci velocità: Simone Origone e Valentina Greggio davanti a tutti, domenica si assegnano le medaglie #speedskiin… - fenomenogabry : Mondiali di sci velocit?: Simone Origone e Valentina Greggio davanti a tutti, domenica si assegnano le medaglie… - alcinx : RT @neveitalia: Mondiali di sci velocità: Simone Origone e Valentina Greggio davanti a tutti, domenica si assegnano le medaglie #speedskiin… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Mondiali di sci velocità: Simone Origone e Valentina Greggio davanti a tutti, domenica si assegnano le medaglie #speedskiin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Mondiali

OA Sport

... salto con gli, pattinaggio su ghiaccio col fiato sospeso per poco più di due settimane, i tifosi del calcio hanno avranno anche loro di che saziarsi con l'apertura deiin Qatar. Il ...Alex Vinatzer, il più giovane tra i sette ragazzi delloalpino in partenza per i Giochi di ... Nel 2018, in Corea, aveva 18 anni e si era presentato con l'argento vinto aijuniores al collo.Condividi questo articolo:Vars, 30 gen. – (Adnkronos) – Valentina Greggio torna sul tetto del mondo nello sci velocità femminile a distanza di quattro anni. La quasi trentaduenne di Verbania, vincitri ...Federico Pellegrino, il vicecampione olimpico di sci di fondo che sogna l'oro olimpico a Pechino. La storia e la vita di Federico Pellegrino.