Salto con gli sci, Olimpiadi Pechino 2022: le gare e il regolamento (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutto pronto per la XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali, che quest'anno vedrà protagonista la città di Pechino dal 4 al 20 febbraio. Tra gli appuntamenti da non perdere le gare di Salto con gli sci, in programma dal 5 al 14 febbraio al Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center di Zhangjiakou, località situata a circa 180 chilometri a nord-ovest di Pechino. Sono cinque gli eventi previsti, tra cui il debuttante evento a squadre miste. LE DISCIPLINE A Pechino 2022 Trampolino normale individuale maschile: sono previste due sessioni di allenamento, una di qualificazione e la finale Trampolino lungo individuale maschile: sono previste due sessioni di allenamento, una di qualificazione e la finale Evento a squadre maschile: un turno di prova e due di gara Trampolino normale ...

