Quirinale: Letta, 'voto su Casellati certificato non c'era maggioranza di parte' (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Il centrodestra non riconosceva che nessuna delle due parti ha la maggioranza. Quel passaggio di venerdì mattina" con il voto su Elisabetta Casellati "ha certificato che in aula non c'era una maggioranza e da quel momento in poi tutto ha avuto un'accelerazione e si è cercato un nome super partes". Così Enrico Letta a In mezz'ora in più su Rai3. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Il centrodestra non riconosceva che nessuna delle due parti ha la. Quel passaggio di venerdì mattina" con ilsu Elisabetta"hache in aula non c'era unae da quel momento in poi tutto ha avuto un'accelerazione e si è cercato un nome supers". Così Enricoa In mezz'ora in più su Rai3.

Advertising

lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - ilriformista : Anche i Dem erano d'accordo (di @aldotorchiaro) #Belloni #Salvini #Conte #Letta #Quirinale #Mattarella - NicolaPorro : ?? Letta 'finto morto', Salvini 'pugile suonato', Renzi 'terrorizzato'... Il pagellone del Quirinale di… - mazzarellantoni : RT @ardigiorgio: Paolo mieli insiste sul passaggio diretto del capo dei servizi al Quirinale, Annunziata “ma Paolo nessuno di noi qui in st… - TV7Benevento : Quirinale: Letta, 'non c'è stata discussione su Belloni ma sui vari nomi'... -