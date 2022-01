Nadal-Medvedev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di domenica 30 gennaio 2022) Rafael Nadal dovrà vedersela con Daniil Medvedev in occasione della finale degli Australian Open 2022, primo torneo Slam della stagione attualmente in corso. Il russo ha raggiunto l’ultimo atto dell’evento aussie per il secondo anno consecutivo e tenterà di riscattare l’insuccesso per mano di Novak Djokovic dell’anno precedente; possibilità di raggiungere il ventunesimo sigillo a questi livelli, invece, per il fenomenale maiorchino, il quale ha avuto la meglio su Matteo Berrettini in semifinale. Nel caso specifico, Medvedev ha invece eliminato Stefanos Tsitsipas. Il moscovita approccerà al match da favorito, considerando il momento di forma, sebbene l’atleta di Manacor abbia dimostrato che la sua classe prevalga anche contro giocatori anagraficamente più giovani. Sfida tutta da ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Rafaeldovrà vedersela con Daniilin occasione della finale degli, primo torneo Slam della stagione attualmente in corso. Il russo ha raggiunto l’ultimo atto dell’evento aussie per il secondo anno consecutivo e tenterà di riscattare l’insuccesso per mano di Novak Djokovic dell’anno precedente; possibilità di raggiungere il ventunesimo sigillo a questi livelli, invece, per il fenomenale maiorchino, il quale ha avuto la meglio su Matteo Berrettini in semifinale. Nel caso specifico,ha invece eliminato Stefanos Tsitsipas. Il moscovita approccerà al match da favorito, considerando il momento di forma, sebbene l’atleta di Manacor abbia dimostrato che la sua classe prevalga anche contro giocatori anagraficamente più giovani. Sfida tutta da ...

