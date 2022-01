L’Aifa vede la luce in fondo al tunnel, Magrini: «Svolta in primavera: arriva un nuovo anti virale e un altro vaccino» (Di domenica 30 gennaio 2022) Chi si ammala oggi di Covid-19, «ed è vaccinato, ha molte possibilità di guarire rapidamente mentre chi non ha risposto ai vaccini per immunodepressione o per, ad esempio, una leucemia, ha più possibilità di farcela», dice Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, in un’intervista oggi al Corriere della Sera. La buona notizia, spiega, è l’approvazione, da parte delL’Aifa, di un nuovo antivirale che si va ad aggiungere agli altri farmaci che fino a questo momento si sono rivelati utili contro il Coronavirus. «Ora l’armamentario terapeutico a nostra disposizione è più ampio e ci consentirà di curare meglio il Covid 19. La nuova pillola antivirale, Paxlovid, è nettamente più efficace nel ridurre la progressione della malattia rispetto al ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022) Chi si ammala oggi di Covid-19, «ed è vaccinato, ha molte possibilità di guarire rapidamente mentre chi non ha risposto ai vaccini per immunodepressione o per, ad esempio, una leucemia, ha più possibilità di farcela», dice Nicola, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, in un’intervista oggi al Corriere della Sera. La buona notizia, spiega, è l’approvazione, da parte del, di unche si va ad aggiungere agli altri farmaci che fino a questo momento si sono rivelati utili contro il Coronavirus. «Ora l’armamentario terapeutico a nostra disposizione è più ampio e ci consentirà di curare meglio il Covid 19. La nuova pillola, Paxlovid, è nettamente più efficace nel ridurre la progressione della malattia rispetto al ...

