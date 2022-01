In arrivo venti forti al Centro-Sud con raffiche di 100 km/h in Sardegna (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Il vasto anticiclone atlantico si estende di nuovo sopra tutta l'Italia e oggi garantirà condizioni di diffusa stabilità atmosferica. Lo osservano i meteorologi di IconaMeteo.it. Sulle regioni meridionali i venti freddi settentrionali che hanno soffiato nella giornata di ieri si attenuano e sopraggiungono correnti più temperate. Le temperature, in aumento, risulteranno superiori alla norma al Centro-Nord, specie sul Nord-Ovest, e in Sardegna. Un nuovo cambio di scenario ci attende già da domani, quando l'alta pressione si indebolirà sul suo fianco orientale e un flusso di veloci correnti settentrionali indirizzerà un altro fronte freddo verso l'Italia. Ancora una volta non ci sono precipitazioni significative in vista per il Nord, al riparo dalle Alpi: nelle regioni settentrionali un po' di neve cadrà lungo le creste di confine ... Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Il vasto anticiclone atlantico si estende di nuovo sopra tutta l'Italia e oggi garantirà condizioni di diffusa stabilità atmosferica. Lo osservano i meteorologi di IconaMeteo.it. Sulle regioni meridionali ifreddi settentrionali che hanno soffiato nella giornata di ieri si attenuano e sopraggiungono correnti più temperate. Le temperature, in aumento, risulteranno superiori alla norma al-Nord, specie sul Nord-Ovest, e in. Un nuovo cambio di scenario ci attende già da domani, quando l'alta pressione si indebolirà sul suo fianco orientale e un flusso di veloci correnti settentrionali indirizzerà un altro fronte freddo verso l'Italia. Ancora una volta non ci sono precipitazioni significative in vista per il Nord, al riparo dalle Alpi: nelle regioni settentrionali un po' di neve cadrà lungo le creste di confine ...

