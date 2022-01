Gf Vip 6 | in Casa scoppia il copione-gate | “Sono entrata in camera e ho visto Delia Duran che stava leggendo una cosa…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 30 gennaio 2022) Gf Vip 6,tira fuori un altro asso dalla manica per suscitare nuovi clamori e altrettante antipatie? É Jessica Selassié questa volta a farre la bomba che metterebbe al centro dell’attenzione mediatica e non solo la moglie (o aspirante ex!) di Alex Belli. Come raccontato dalla stessa Princess in giardinote una chiacchierata con Manila Nazzaro, alla sorella Lulù Selassié e a Giucas Casella,sarebbe stata “pizzicata” mentre leggeva qualcosa! Primaine hocon una mano sull’anta dell’armadio e con l’altra come ste stessequalcosa, quando ci haentrare è letteralmente sbiancata e poi ...