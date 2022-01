Federica Brignone | una bomba al SuperG di Garmisch | per lei il 19esimo trionfo

(Di domenica 30 gennaio 2022)ha vinto a pari merito con Cornelia Huetter Cornelia ildi-Partenkirchen, in Germania, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La campionessa azzurra e l'atleta austriaca con il tempo di 1.18.19 hanno preceduto l'altra austriaca Tamara Tippler di 0.82 centesimi. Segue un'altra portacolori dell'Austria, Mirjam Puchner di 0.83. Per quanto riguarda le altre italiane: attualmente al decimo posto Elena Curtoni staccata di 1.07, mentre Nicol Delago è 13/a a 1.35 davanti a Roberta Melesi 14/a a 1.40 e Marta Bassino 15/a a 1.61. Più indietro Karoline Pichler 24/a a 1.97 e Francesca Marsaglia 26/a a 2.16. Una prestazine fantastica per la valdostana, che nei giorni scorsi non era stata al meglio della condizione per un'indisposizione, la quale ha fatto valere la sua infinita ...

ItaliaTeam_it : Fedeeeeeeee! Fantasticaaaaa! ?? Nel superG di Garmisch-Partenkirchen Federica Brignone sul gradino più alto del pod… - Eurosport_IT : BRIGNON3! ?? Arriva la terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo per Federica Brignone: l'azzurra vince il Super… - repubblica : Federica Brignone vince il superG di Garmisch a pari merito - mennuni_luca : RT @RaiNews: Con il tempo di 1.18.19 Federica Brignone ha vinto a pari merito con Cornelia Huetter il SuperG di Garmisch-Partenkirchen, in… - lentinivince : RT @ItaliaTeam_it: Fedeeeeeeee! Fantasticaaaaa! ?? Nel superG di Garmisch-Partenkirchen Federica Brignone sul gradino più alto del podio! ??… -

Meglio non potrebbe presentarsi alla sua quarta Olimpiade, questa mattina vincitrice del SuperG tedesco, sia pure con brivido, raggiunta a pari - tempo dalla austriaca Hutter. La ...L'azzurra trionfa ex aequo con l'austriaca Huetter Vittoria ex aequo pere Cornelia Huetter nel superG di Coppa del Mondo di Garmisch, ultima gara prima dei Giochi olimpici di Pechino. La valdostana e l'austriaca si impongono con il tempo di 1'18"19 ...Federica Brignone ha vinto il superG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista tedesca e ha conquistato il suo 19mo sigillo in carrie ...GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Federica Brignone ha vinto in 1.18.19 il superG di Coppa del mondo di Garmisch, ultima gara prima delle Olimpiadi, ex aequo con l'austriaca Cornelia Huetter. Per l'azzurra, pur ...