“È bello vivere liberi!”: nel Giorno della Memoria trionfa la storia della prima staffetta partigiana (Di domenica 30 gennaio 2022) Bergamo. “Siamo nani sulle spalle dei giganti”, scriveva il filosofo francese Bernardo di Chartres. La nostra storia porta il segno indelebile di chi è venuto prima di noi, di chi ha combattuto affinché oggi potessimo vivere in un mondo migliore. Dietro a questi “giganti” ci sono storie di donne e uomini comuni. Non eroi ma semplici umani che hanno sposato degli ideali. Come Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d’Italia, deportata ad Auschwitz nel 1943, all’età di 19 anni. La vicenda di Ondina e del suo mondo, stravolto dalla guerra e dall’oppressione, è raccontata in “È bello vivere liberi!”, che, nel Giorno della Memoria, ha inaugurato al Sociale la rassegna ... Leggi su bergamonews (Di domenica 30 gennaio 2022) Bergamo. “Siamo nani sulle spalle dei giganti”, scriveva il filosofo francese Bernardo di Chartres. La nostraporta il segno indelebile di chi è venutodi noi, di chi ha combattuto affinché oggi potessimoin un mondo migliore. Dietro a questi “giganti” ci sono storie di donne e uomini comuni. Non eroi ma semplici umani che hanno sposato degli ideali. Come Ondina Peteani,d’Italia, deportata ad Auschwitz nel 1943, all’età di 19 anni. La vicenda di Ondina e del suo mondo, stravolto dalla guerra e dall’oppressione, è raccontata in “È”, che, nel, ha inaugurato al Sociale la rassegna ...

