Delia Duran sta seguendo un copione? Le accuse del web

Leggi su novella2000

(Di domenica 30 gennaio 2022) LeAncora una volta a finire al centro dell’attenzione mediatica è. Come sappiamo sono mesi che la modella fa discutere per via del suo matrimonio con Alex Belli, e del triangolo nato con Soleil Sorge. Solo poche ore fa nella casa del Grande Fratello Vip,ha deciso di L'articolo proviene da Novella 2000.