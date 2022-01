Calcio | Juve | Kulusevski e Bentancur vicini al Tottenham

(Di domenica 30 gennaio 2022) In Inghilterra danno la doppia trattativa per ben avviata LONDRA (INGHILTERRA) - Fabio Paratici pesca nel suo vecchio club per dare ad Antonio Conte una squadra più competitiva. Dall'Inghilterra ...

Una prima parte di stagione nell'ombra, con poche occasioni. Per Kaio Jorge non sono stati mesi esaltanti, e gli ultimi giorni due giorni di mercato saranno decisivi per il suo futuro. E tutto lascia ...In Inghilterra danno la doppia trattativa per ben avviata LONDRA (INGHILTERRA) - Fabio Paratici pesca nel suo vecchio club per dare ad Antonio Conte una squadra più competitiva. Dall'Inghilterra ...Sul centrocampista diciassettenne del Cesena anche il Milan, l’attaccante classe 2005 del Bari seguito pure dal Bologna ...Roma, 30 gen. - Si è chiusa l'operazione Tottenham-Kulusevski. Secondo Sky Sport gli Spurs e la Juventus hanno trovato un accordo in queste ultime ore. L'estern ...