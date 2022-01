Amici salta causa Covid, le parole di Andreas Muller (Di domenica 30 gennaio 2022) Amici salta causa Covid-19 e in televisione verrà trasmesso uno speciale. Non si è tenuta la registrazione dell’appuntamento speciale in onda oggi, domenica 30 gennaio, ma Amici non rinuncia allo spazio delle ore 14.00 su Canale5. Perché Amici salta il 30 gennaio Nessuna sfida, nessuna classe, non ci saranno i docenti. Amici va in onda ma non sarà una tradizionale puntata dagli studi Mediaset. Maria De Filippi tuttavia ha già pensato ad un piano B. Andrà in onda uno speciale che vedrà protagonisti i concorrenti di ballo e di canto ma in modo diverso. Attraverso la voce narrante degli allievi di Amici 21, i ragazzi raccontano il loro percorso nella scuola oggi su Canale 5. Nessuno di loro si esibirà, nessuno andrà in sfida, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 30 gennaio 2022)-19 e in televisione verrà trasmesso uno speciale. Non si è tenuta la registrazione dell’appuntamento speciale in onda oggi, domenica 30 gennaio, manon rinuncia allo spazio delle ore 14.00 su Canale5. Perchéil 30 gennaio Nessuna sfida, nessuna classe, non ci saranno i docenti.va in onda ma non sarà una tradizionale puntata dagli studi Mediaset. Maria De Filippi tuttavia ha già pensato ad un piano B. Andrà in onda uno speciale che vedrà protagonisti i concorrenti di ballo e di canto ma in modo diverso. Attraverso la voce narrante degli allievi di21, i ragazzi raccontano il loro percorso nella scuola oggi su Canale 5. Nessuno di loro si esibirà, nessuno andrà in sfida, ...

