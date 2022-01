Veronica Perseo torna a “Tali e Quali” su Rai 1: ecco quando (Di sabato 29 gennaio 2022) Veronica Perseo – ph Raymi Francisco JerezSabato 28 gennaio, Veronica Perseo torna a “Tali e Quali”, programma spin off di Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. I migliori talenti dell’edizione di quest’anno sfideranno in una finalissima la cantautrice sarda, vincitrice della prima edizione nel 2019 grazie alla sua magistrale imitazione di Lady Gaga in “Shallow”. Veronica Perseo è attualmente in radio con “Ricomincio da me” (https://bfan.link/ricomincio-da-me), brano scritto con Marcello Balestra e Marco Baracchino, nel quale racconta la sua storia personale, quella di una donna che si è persa ed è alla ricerca di un suo posto nel mondo, la storia di una persona fragile che ha toccato il ... Leggi su lopinionista (Di sabato 29 gennaio 2022)– ph Raymi Francisco JerezSabato 28 gennaio,a “”, programma spin off di Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. I migliori talenti dell’edizione di quest’anno sfideranno in una finalissima la cantautrice sarda, vincitrice della prima edizione nel 2019 grazie alla sua magistrale imitazione di Lady Gaga in “Shallow”.è attualmente in radio con “Ricomincio da me” (https://bfan.link/ricomincio-da-me), brano scritto con Marcello Balestra e Marco Baracchino, nel quale racconta la sua storia personale, quella di una donna che si è persa ed è alla ricerca di un suo posto nel mondo, la storia di una persona fragile che ha toccato il ...

