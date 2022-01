Transizione elettrica - Stellantis sfida i diktat europei, ma intanto "spinge a tutto gas" sulle batterie (Di sabato 29 gennaio 2022) Da tempo, Carlos Tavares non lesina le critiche alla mobilità elettrica. O meglio, all'imposizione della stessa all'industria dell'auto e, di conseguenza, ai suoi clienti. L'amministratore delegato di Stellantis, infatti, ha messo nel mirino la strada scelta dalla politica europea all'intero settore, nonostante non manchino alternative valide per contribuire al processo di decarbonizzazione dell'economia e dell'industria del Vecchio continente. Il problema, rileva l'ad, è che se Bruxelles andrà avanti così, "taglierà fuori" il ceto medio dall'acquisto di nuovi veicoli, cioè il grosso degli acquirenti. Detto questo, Tavares deve fare buon viso a cattivo gioco, giocando nell'arena competitiva in una posizione di primo piano e non certo defilata. Ecco perché Stellantis, come ammesso dal suo stesso numero uno, sta ... Leggi su quattroruote (Di sabato 29 gennaio 2022) Da tempo, Carlos Tavares non lesina le critiche alla mobilità. O meglio, all'imposizione della stessa all'industria dell'auto e, di conseguenza, ai suoi clienti. L'amministratore delegato di, infatti, ha messo nel mirino la strada scelta dalla politica europea all'intero settore, nonostante non manchino alternative valide per contribuire al processo di decarbonizzazione dell'economia e dell'industria del Vecchio continente. Il problema, rileva l'ad, è che se Bruxelles andrà avanti così, "taglierà fuori" il ceto medio dall'acquisto di nuovi veicoli, cioè il grosso degli acquirenti. Detto questo, Tavares deve fare buon viso a cattivo gioco, giocando nell'arena competitiva in una posizione di primo piano e non certo defilata. Ecco perché, come ammesso dal suo stesso numero uno, sta ...

Advertising

periucs : La transizione verso la mobilità elettrica obbliga la BOSCH di Bari a lasciare a casa 700 dipendenti nei prossimi 5 anni (se va bene) - bizcommunityit : Il caso Bosch e l'auto elettrica: il lavoro nel settore automotive alla prova della transizione - oscar31914934 : @f_burla @cavalierepadano transizione elettrica-----> disoccupazione in Italia,boom in Cina Corea sud,Giappone.... - Insideevsitalia : ?? Anno da record per rinnovabili e auto elettrica, che insieme fanno +27% di investimenti nel mondo, con i trasport… - AndreaRoventini : @GiuseppeZane Bosch sta comunque rilocalizzando. E magneti marelli era di fca che ha deciso di venderla durante la… -

Ultime Notizie dalla rete : Transizione elettrica Energia: Ascopiave incamera Eusebio srl Eusebio dispone di 22 impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui ... verso un business sempre più green e sostenibile per concorrere all'attuazione della transizione ...

Assurdo universo - FormulaPassion.it ... viene improvvisamente investito da una fortissima scarica elettrica, provocata da un razzo ... è arrivata sotto forma di "transizione ecologica". Che per l'auto significava passare da una tecnologia ...

Transizione elettrica: ecco perché le Case europee rallentano l'addio all'endotermico - Quattroruote.it Quattroruote Stellantis sfida i diktat europei, ma intanto "spinge a tutto gas" sulle batterie Tavares continua a manifestare scetticismo sull’imposizione delle Ev: al tempo stesso, però, non può non preparare il terreno per il futuro. Ecco quali sono i suoi piani ...

Chi stronca la svolta verde in Germania In Germania un autorevole economista, Heiner Flassbeck, sostiene che "la transizione energetica tedesca non è credibile" ...

Eusebio dispone di 22 impianti per la produzione di energiada fonti rinnovabili, di cui ... verso un business sempre più green e sostenibile per concorrere all'attuazione della...... viene improvvisamente investito da una fortissima scarica, provocata da un razzo ... è arrivata sotto forma di "ecologica". Che per l'auto significava passare da una tecnologia ...Tavares continua a manifestare scetticismo sull’imposizione delle Ev: al tempo stesso, però, non può non preparare il terreno per il futuro. Ecco quali sono i suoi piani ...In Germania un autorevole economista, Heiner Flassbeck, sostiene che "la transizione energetica tedesca non è credibile" ...