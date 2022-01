Sbatte la tovaglia fuori dalla finestra | perde l' equilibrio e precipita dal secondo piano | Vito muore a 63 anni

(Di sabato 29 gennaio 2022)ladal. Tragico infortunio domestico oggi pomeriggio, sabato 29 gennaio, a Conegliano, in provincia di Treviso . La vittima è...

lafuori dalla finestra, precipita dal secondo piano e muore. Tragico infortunio domestico oggi pomeriggio, sabato 29 gennaio, a Conegliano, in provincia di Treviso . La vittima è Vito ...CONEGLIANO -lafuori dalla finestra, precipita dal secondo piano e muore. Gravissimo infortunio domestico oggi pomeriggio, sabato 29 gennaio, a Conegliano, in viale Friuli 7 . La vittima è Vito ...Sbatte la tovaglia fuori dalla finestra ma perde l'equilibrio e precipita dal balcone del secondo piano a Conegliano ...CONEGLIANO - Sbatte la tovaglia fuori dalla finestra, precipita dal secondo piano e muore. Gravissimo infortunio domestico oggi pomeriggio, sabato 29 gennaio, a Conegliano, in ...