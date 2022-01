Ruotolo minacciato di morte dai No Vax: “E se ti venissero a prendere sotto casa?”. Lui li denuncia: “Voglio giustizia, questo è fascismo” (Di sabato 29 gennaio 2022) Minacce di morte dopo un tweet in favore dell’obbligo vaccinale. E’ quanto è successo a Sandro Ruotolo, giornalista e oggi senatore nel gruppo misto Liberi e Uguali-Ecosolidali, che ha raccontato l’accaduto sulla sua pagina Facebook, a partire dalle frasi indirizzategli da alcuni No Vax. Sull’identità dei responsabili Ruotolo chiede ora alla Digos di indagare, dopo aver sporto denuncia in Questura a Roma per ottenere giustizia, come fa sapere nel post pubblicato oggi. Perchè – scrive Ruotolo – “il fascismo non è un’opinione ma è un crimine“. ““E se ti venissero a prendere sotto casa?”, “E se estendessimo #Norimberga2 anche ai pennivendoli?”, “E se venissimo tutti a Roma?”. Le ho lette e rilette le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Minacce didopo un tweet in favore dell’obbligo vaccinale. E’ quanto è successo a Sandro, giornalista e oggi senatore nel gruppo misto Liberi e Uguali-Ecosolidali, che ha raccontato l’accaduto sulla sua pagina Facebook, a partire dalle frasi indirizzategli da alcuni No Vax. Sull’identità dei responsabilichiede ora alla Digos di indagare, dopo aver sportoin Questura a Roma per ottenere, come fa sapere nel post pubblicato oggi. Perchè – scrive– “ilnon è un’opinione ma è un crimine“. ““E se ti?”, “E se estendessimo #Norimberga2 anche ai pennivendoli?”, “E se venissimo tutti a Roma?”. Le ho lette e rilette le ...

