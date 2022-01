Rampelli: «Noi di FdI gli unici a tenere la schiena dritta». E ci va giù durissimo coi neocentristi (Di sabato 29 gennaio 2022) Una partita dai molti aspetti «incomprensibili», dai quali però emergono alcuni capi saldi: il primo che «il centrodestra deve rifondarsi», il secondo che FdI è stato l’unico partito a «tenere la schiena dritta». Fabio Rampelli analizza quello che è accaduto in questi giorni, soffermandosi anche sul ruolo avuto dalle liste centriste che nella vicenda Casellati si sono collocate tra i congiurati e «preconizzino la nascita di un grande centro», incuranti del fatto che «ci fosse stato, li avrebbe condannati alla sconfitta», dalla quale invece si sono salvati grazie alla coalizione. L’«incomprensibile» decisione di Salvini e Berlusconi «Il centrodestra deve rifondarsi, darsi nuove regole, fare scelte comprensibili per il popolo italiano. La decisione di Salvini e Berlusconi di convergere su un Mattarella bis non è infatti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Una partita dai molti aspetti «incomprensibili», dai quali però emergono alcuni capi saldi: il primo che «il centrodestra deve rifondarsi», il secondo che FdI è stato l’unico partito a «la». Fabioanalizza quello che è accaduto in questi giorni, soffermandosi anche sul ruolo avuto dalle liste centriste che nella vicenda Casellati si sono collocate tra i congiurati e «preconizzino la nascita di un grande centro», incuranti del fatto che «ci fosse stato, li avrebbe condannati alla sconfitta», dalla quale invece si sono salvati grazie alla coalizione. L’«incomprensibile» decisione di Salvini e Berlusconi «Il centrodestra deve rifondarsi, darsi nuove regole, fare scelte comprensibili per il popolo italiano. La decisione di Salvini e Berlusconi di convergere su un Mattarella bis non è infatti ...

Advertising

SecolodItalia1 : Rampelli: «Noi di FdI gli unici a tenere la schiena dritta». E ci va giù durissimo coi neocentristi… - FrancescoVilla2 : RT @manginobrioches: #Rampelli (FdI): 'Il #centrodestra aveva i numeri. Ma in collaborazione con altri'. Cioè aveva i numeri ma non ce li a… - fabiorampelli : RT @sabrinafantauzz: Rampelli .@FratellidItalia 'spettacolo indecoroso, secondo noi è urgente una riforma per permettere ai cittadini di sc… - sabrinafantauzz : Rampelli .@FratellidItalia 'spettacolo indecoroso, secondo noi è urgente una riforma per permettere ai cittadini di… - Giulicat1512 : RT @manginobrioches: #Rampelli (FdI): 'Il #centrodestra aveva i numeri. Ma in collaborazione con altri'. Cioè aveva i numeri ma non ce li a… -