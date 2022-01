Quirinale, partita finita: i leader hanno scelto. E Draghi fa da messaggero (Di sabato 29 gennaio 2022) L’attenzione della mattinata era tutta su un numero: quanti voti avrebbe ottenuto Mattarella stamattina. Ma non ci sarà bisogno di attenere lo spoglio. Perché i partiti, incapaci di trovare un accordo su Belloni, Casini o Draghi, stanno tutti per convergere sul bis del Capo dello Stato uscente. Il 14esimo presidente della Repubblica dovrebbe essere Sergio Mattarella (di nuovo) e a chiedergli di restare al Colle sarà nientepopodimenoche Mario Draghi. Una mossa del tutto irrituale, che sentenzia la fine di ogni credibilità di tutte le leadership politiche. Che sarebbe finita così lo aveva fatto capire Letta stamattina, parlando di “saggezza del Parlamento” da seguire. Un pezzo del M5S in fondo continuava da giorni a votare Mattarella al posto di scheda bianca insieme ai fuoriusciti grillini. I centristi, che stavano ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 29 gennaio 2022) L’attenzione della mattinata era tutta su un numero: quanti voti avrebbe ottenuto Mattarella stamattina. Ma non ci sarà bisogno di attenere lo spoglio. Perché i partiti, incapaci di trovare un accordo su Belloni, Casini o, stanno tutti per convergere sul bis del Capo dello Stato uscente. Il 14esimo presidente della Repubblica dovrebbe essere Sergio Mattarella (di nuovo) e a chiedergli di restare al Colle sarà nientepopodimenoche Mario. Una mossa del tutto irrituale, che sentenzia la fine di ogni credibilità di tutte leship politiche. Che sarebbecosì lo aveva fatto capire Letta stamattina, parlando di “saggezza del Parlamento” da seguire. Un pezzo del M5S in fondo continuava da giorni a votare Mattarella al posto di scheda bianca insieme ai fuoriusciti grillini. I centristi, che stavano ...

