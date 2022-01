Quirinale: Mattarella raggiunge quorum a 505 (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Sergio Mattarella ha raggiunto il quorum della maggioranza assoluta, pari a 505 voti, per l'elezione alla Presidenza della Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Sergioha raggiunto ildella maggioranza assoluta, pari a 505 voti, per l'elezione alla Presidenza della Repubblica.

Advertising

matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - _MinutForMinut : RT @Inter: ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che c’è molto da… - scrittore_lo : RT @escrittori: Da 505 a 506... Sergio Mattarella è Presidente della Repubblica Italiana. Auguri Presidente! @escrittori -