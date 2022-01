Quirinale 2022, l’ultimo tentativo di Conte al tavolo (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ci ha provato fino all’ultimo a indirizzare le trattative per il Colle su un nome femminile, Giuseppe Conte. Ma troppo forti, raccontano, erano le resistenze arrivate dalle forze politiche sedute al tavolo di maggioranza. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il leader M5S questa mattina avrebbe cercato in tutti i modi di trovare una convergenza su una delle figure femminili emerse dalla rosa dei nomi elaborata negli ultimi giorni: in particolare, l’avvocato di Volturara Appula avrebbe chiesto ai leader di prendere in considerazione due ipotesi, da una parte la direttrice del Dis Elisabetta Belloni – il cui nome ieri aveva scatenato malumori trasversali da Fi a Iv, Leu e da una parte del Pd – dall’altra l’ex ministra della Giustizia Paola Severino. “I partiti però hanno bocciato queste ipotesi, da qui la convergenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ci ha provato fino ala indirizzare le trattative per il Colle su un nome femminile, Giuseppe. Ma troppo forti, raccontano, erano le resistenze arrivate dalle forze politiche sedute aldi maggioranza. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il leader M5S questa mattina avrebbe cercato in tutti i modi di trovare una convergenza su una delle figure femminili emerse dalla rosa dei nomi elaborata negli ultimi giorni: in particolare, l’avvocato di Volturara Appula avrebbe chiesto ai leader di prendere in considerazione due ipotesi, da una parte la direttrice del Dis Elisabetta Belloni – il cui nome ieri aveva scatenato malumori trasversali da Fi a Iv, Leu e da una parte del Pd – dall’altra l’ex ministra della Giustizia Paola Severino. “I partiti però hanno bocciato queste ipotesi, da qui la convergenza ...

