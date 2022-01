Presidente, non è ancora il momento di riposarsi. Tutta la storia politica di Sergio Mattarella (Di sabato 29 gennaio 2022) Deputato dell’Assemblea Costituente, ministro dell’Agricoltura e delle foreste, poi delle Poste e delle telecomunicazioni, poi ancora del Commercio estero, dei Trasporti e della Marina Mercantile. Bernardo Mattarella, classe 1905, è stato uno degli uomini che hanno visto nascere la Repubblica italiana e l’hanno guidata mentre muoveva i suoi primi passi. La stessa Repubblica che ora sarà guidata, anche formalmente, per la seconda volta da suo figlio Sergio, l’unico che ha trovato l’appoggio dei Grandi elettori per ricoprire questo incarico. All’ottavo scrutinio, con 759 voti, Sergio Mattarella è tornato a ricoprire quell’incarico che aveva già accettato sette anni fa, il 3 febbraio del 2015. Classe 1941, nato a Palermo, nonostante la politica fosse un vizio di famiglia, dopo la laurea ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022) Deputato dell’Assemblea Costituente, ministro dell’Agricoltura e delle foreste, poi delle Poste e delle telecomunicazioni, poidel Commercio estero, dei Trasporti e della Marina Mercantile. Bernardo, classe 1905, è stato uno degli uomini che hanno visto nascere la Repubblica italiana e l’hanno guidata mentre muoveva i suoi primi passi. La stessa Repubblica che ora sarà guidata, anche formalmente, per la seconda volta da suo figlio, l’unico che ha trovato l’appoggio dei Grandi elettori per ricoprire questo incarico. All’ottavo scrutinio, con 759 voti,è tornato a ricoprire quell’incarico che aveva già accettato sette anni fa, il 3 febbraio del 2015. Classe 1941, nato a Palermo, nonostante lafosse un vizio di famiglia, dopo la laurea ...

Advertising

matteorenzi : Che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile. Si tratta di una der… - CottarelliCPI : Con grande senso di responsabilità, in una difficile situazione politica, il Presidente Mattarella si è reso dispon… - FicarraePicone : Chi chiede di far eleggere il Presidente della Repubblica al popolo, lo fa perché conosce il popolo o perché non lo… - simoh2o : @EnricoLetta Siete tutti patetici, l’unico uomo di valore che ha a cuore l’interesse del è il Presidente… - givemelove_24 : RT @formulagiaestro: vabbe Mattarella potrebbe avere il record di essere l’unico presidente ad aver visto la nazionale di calcio non andare… -