Passa da Cuba la nuova frontiera di Pechino

Leggi su panorama

(Di sabato 29 gennaio 2022) La futura Via della seta si allunga nei Caraibi e utilizza L'Avana come centro di espansione per l’intera area. Secondo «il patto comunista globale» siglato, la Cina investirà in infrastrutture e attività produttive sull’isola. Così il regime guidato da Miguel Díaz-Canel cerca di alleviare gli effetti della profonda crisi economica interna, aggravata dal Covid. Ma l’accordo ha anche un’altra conseguenza strategica: gli Stati Uniti si ritroveranno un presidio della superpotenza rivale a 90 miglia dalle proprie coste. Di tutti quelli che c’erano prima della rivoluzione ne saranno rimasti forse 150...» dice una cameriera del ristorante della Scuolana di wushu, nobile arte marziale cinese. I nomi dei vicoli di quest’area dell’Avana sono scritti in spagnolo e mandarino; ma, appunto, gli unici cinesi in giro qui sono i turisti che hanno nostalgia di quella che era una ...