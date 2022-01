«Non voglio crederci» (Di sabato 29 gennaio 2022) È stato il commento di Giorgia Meloni dopo avere saputo dell'apertura di Salvini alla rielezione di Sergio Mattarella, che di fatto ha sbloccato le trattative per il Quirinale Leggi su ilpost (Di sabato 29 gennaio 2022) È stato il commento di Giorgia Meloni dopo avere saputo dell'apertura di Salvini alla rielezione di Sergio Mattarella, che di fatto ha sbloccato le trattative per il Quirinale

