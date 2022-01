Mattino 5 | Federica Panicucci gela Arianna David | “Attenta a ciò che dici” | cala il gelo in studio

Leggi su cityroma

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ieri, 28 gennaio è andata in onda un’altra puntata di5 la trasmissione condotta dache ha un sèguito di telespettatori molto importante. La, infatti, piace molto per come affronta i temi che porta ine anche per come riesce sempre a mettere a freno e a riportare all’ordine i suoi ospiti quando vanno un po’ fuori le righe come è accaduto ache ha commentato gli atteggiamenti dei protagonisti del Grande fratello vip esagerando un pò con le parole. Laè immediatamente intervenuta, redarguendola. Vediamo cosa è accaduto.fa un commento su Soleil e lale dice: “a come parli” Ieri è andata ...