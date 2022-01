LIVE Barty-Collins 6-3 4-5 | Finale Australian Open 2022 in DIRETTA | la numero 1 al mondo riapre la frazione

(Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 5-6! Con un servizio vincente, la statunitense si garantisce almeno il tie-break. 40-15 In rete la risposta della. 30-15 Brava laa resistere ai back avversari per accelerare al momento giusto, lavede il passante infrangersi sul nastro. 15-15 Questa volta la statunitense si apre il campo ottimamente per chiudere con il rovescio al volo. 0-15 Largo il dritto della, che appare sempre più in confusione. RIMONTA COMPLETATA PER LA, 5-5! L’a torna in linea di galleggiamento con un altro ace! 40-30 Rimane in campo la risposta dellarisponde come può lasciando un colpo comodo ...

Join John Brewin for updates as the world No 1 takes on an American opponent playing her first grand slam final ...Follow live coverage of the 2022 Australian Open women's singles final between Ashleigh Barty and Danielle Collins at the Rod Laver Arena in Melbourne.