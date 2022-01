L’imprenditore non rinuncia a punzecchiare il rivale di sempre (Di sabato 29 gennaio 2022) Tommaso Trussardi “avverte” Eros Ramazzotti: “Stai al tuo posto, già in passato hai mancato di rispetto a Michelle, come quella volta con Pio e Amedeo” Tommaso Trussardi “avverte” Eros su Michelle: “Stai al tuo posto” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Tommaso Trussardi “avverte” Eros Ramazzotti: “Stai al tuo posto, già in passato hai mancato di rispetto a Michelle, come quella volta con Pio e Amedeo” Tommaso Trussardi “avverte” Eros su Michelle: “Stai al tuo posto” su Donne Magazine.

Advertising

enzomistretta2 : RT @Lasiciliaweb: Caro bollette, a Catania si cena a lume di candela L'imprenditore Graziano lancia #Blackoutdinner: 'Spegnere la luce per… - Rosyfree74 : RT @lucatoscoromano: @MarisaNellaAma1 ha l'ossessione per i servizi segreti. Non a caso ci voleva mettere il suo amico imprenditore che gli… - alexfenice : RT @Lasiciliaweb: Caro bollette, a Catania si cena a lume di candela L'imprenditore Graziano lancia #Blackoutdinner: 'Spegnere la luce per… - iopunto67 : RT @lucatoscoromano: @MarisaNellaAma1 ha l'ossessione per i servizi segreti. Non a caso ci voleva mettere il suo amico imprenditore che gli… - maidiremai1972 : @Giacomo16887166 @Annarella2020 Non hai una via d’uscita? Sei già in una situazione irreversibile? Io faccio l’imp… -

Ultime Notizie dalla rete : L’imprenditore non Piccole imprese, l’abuso di autorità fa male a imprenditore e azienda Il Fatto Quotidiano