Letta | Mattarella al Quirinale e Draghi in parlamento è la scelta migliore per il paese

(Di sabato 29 gennaio 2022) "Il governo oggi esce rafforzato. Un altro governo conalnon so se saremmo riusciti a farlo. Per ilè questa lain assoluto".

Ultime Notizie dalla rete : Letta Mattarella

... questa volta, di mettere all'angolo i teoremi dei vari Salvini, Renzi,, Conte, Di Maio, Toti e chi più ne ha, più ne metta. Peones dopo peones il nome diè diventato una vera e ...Elezione presidente della Repubblica , la svolta della giornata nelle parole del leader Pd, Enrico. Che dice "grazie al presidenteper la generosità verso l'Italia". Il bis del capo dello Stato si concretizza. La dichiarazione arriva dopo l'ennesima fumata nera al settimo ...Roma, 29 gen. "Il presidente del Consiglio esce più forte perchè esce con accanto il presidente Mattarella che gli ha dato forza in questi 11 mesi e non è coca ...Il segretario del Pd ha ringraziato il capo dello stato. " La sua riconferma al Colle rafforza il governo", ha detto in conferenza stampa ...