Elezione Quirinale, al via la settima votazione. Maggioranza si astiene (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gennaio 2022 Al via in Aula a Montecitorio la settima votazione per eleggere il presidente della Repubblica. La Maggioranza che sostiene il governo Draghi si astiene o non risponde alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gennaio 2022 Al via in Aula a Montecitorio laper eleggere il presidente della Repubblica. Lache sostiene il governo Draghi sio non risponde alla ...

Advertising

you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 5a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri'… - pietroraffa : == Meloni, al voto subito dopo elezione Colle. Guarda i sondaggi e prova ad aprire una crisi di governo. Fregand… - petergomezblog : Quirinale 2022, diretta dell’elezione del presidente della Repubblica – Quinta votazione: lo spoglio e i risultati.… - IacobellisT : RT @byoblu: Ancora un nulla di fatto nell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. L'appello di Matteo Salvini per avere una Pres… - PAOLAMALACRIDA : RT @CathVoicesITA: Disgustoso il comportamento della #politica in questi giorni di elezione del #PdR: ha letteralmente abbandonato il Paese… -