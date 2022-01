Dopo Djokovic l’Australia ferma anche Kanye West | «O ti vaccini o non entri»

Leggi su open.online

(Di sabato 29 gennaio 2022)Novaktocca a. Il premier delScott Morrison ha avvertito l’ex marito di Kim Kardashian che se vuole tenere un tour nel Paese deve dimostrare di essere completamente vaccinato contro Covid-19. Il Guardian racconta che Morrison è stato durissimo: «Le regole si applicano a tutti. Non importa chi sei, sono le regole. Se le segui puoi venire, altrimenti no». L’annuncio è arrivatoche il Sydney Morning Herald ha annunciato una serie di concerti del rapper a marzo. Non è chiaro seabbia ricevuto il vaccino contro il Coronavirus, ma in un’intervista a Forbes che risale al 2021 aveva paragonato la vaccinazione alla “marchiatura delle bestie”.è uno dei Paesi con il tasso più alto di vaccinati. Ha ...