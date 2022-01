Con Mattarella finisce l'impasse politica, scrive la stampa estera (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - La rielezione di Sergio Mattarella pone fine a una "impasse politica durata giorni, con i leader dei partiti che non sono riusciti a trovare un successore nonostante gli sforzi intrapresi", scrive Associated Press. Mattarella, osserva invece l'Agence France Presse, "è stato rieletto presidente al termine di una maratona parlamentare che ha fatto emergere le profonde divisioni fra i partiti della maggioranza in un momento fondamentale per la ripresa post-Covid". Per il quotidiano El Mundo, il bis di Mattarella rappresenta "un sospiro di sollievo per il Paese, ma una sconfitta assoluta della politica". "Questa elezione permetterà di assicurare la stabilità del tandem Mattarella-Draghi che gestisce da un anno il risanamento del Paese", si legge ... Leggi su agi (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - La rielezione di Sergiopone fine a una "durata giorni, con i leader dei partiti che non sono riusciti a trovare un successore nonostante gli sforzi intrapresi",Associated Press., osserva invece l'Agence France Presse, "è stato rieletto presidente al termine di una maratona parlamentare che ha fatto emergere le profonde divisioni fra i partiti della maggioranza in un momento fondamentale per la ripresa post-Covid". Per il quotidiano El Mundo, il bis dirappresenta "un sospiro di sollievo per il Paese, ma una sconfitta assoluta della". "Questa elezione permetterà di assicurare la stabilità del tandem-Draghi che gestisce da un anno il risanamento del Paese", si legge ...

Advertising

CarloCalenda : L’unica cosa seria da fare è scusarsi con i cittadini e #Mattarella per non aver saputo fare il lavoro per cui siam… - CottarelliCPI : Con grande senso di responsabilità, in una difficile situazione politica, il Presidente Mattarella si è reso dispon… - EnricoLetta : La matita con la quale ho appena votato #Mattarella. Me la tengo tra i ricordi. Belli. - annalaurabar : RT @lucianocapone: Un pezzo sovranista del partito in dissenso con Salvini non ha votato Mattarella: è la Lega Nordio. - N1926NA : RT @borghi_claudio: La legislatura che aveva acceso in milioni di Italiani speranze di cambiamento e di recupero di sovranità si chiude con… -