Cerimonia al Duomo di Salerno in onore di San?Sebastiano Martire

(Di sabato 29 gennaio 2022) L’Associazione San Sebastianocostituita con personalità giuridica nel 2012 presieduta dal fondatore Professor Pompeo Perretta devotissimo a San Sebastiano sotto la guida spirituale del Redentorista Padre Paolo Saturno nella ricorrenza del mese del Martirio nell’ambito del gemellaggio 2013/2023 che giungerà presso la basilica paleocristiana fuori le mura di San Sebastiano a Roma, organizza presso ildiunain sinergia con il Parroco Don Michele Pecoraro indel Santo dal doppio martirio. L’iniziativa si avvale dell’alto patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, del Comune die dell’Amministrazione Provinciale di. Il Presidente Strianese non ha fatto mancare il sostegno morale al progetto San Sebastiano ...

Si terrà domani, 29 gennaio, alle 17, laorganizzata presso ildi Salerno, nella ricorrenza del mese del martirio di San Sebastiano, in onore del Santo patrono della Polizia locale e delle misericordie, il quale, insieme a ...... presieduta da Pompeo Perretta , sotto la guida spirituale di Padre Paolo Saturno, nella ricorrenza del mese del Martirio organizza presso ildi Salerno unain onore del Santo in ...L’associazione San Sebastiano Martire di Salvitelle, presieduta dal professore Pompeo Perretta, organizza sotto la guida spirituale di padre Paolo Saturno e in sinergia con ...Il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, sabato 29 gennaio 2022, alle ore 17,00 parteciperà alla cerimonia organizzata presso il Duomo di Salerno, nella ricorrenza del mese del mart ...