Casini | abbracci e applausi in Aula per il senatore sempre presente tra i “quirinabili”

(Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo l’ovazione inper il raggiungimento del quorum da parte di Sergio Mattarella, a Montecitorio l’attenzione si è subito trasferita verso i banchi dove sedeva Pier Ferdinando, che ha ricevuto anche luida tutte le forze politiche, dal Pd a Forza Italia. Per giorni ildel gruppo è rientrato nella rosa dei “”, pur senza essere ufficialmente candidato. E lui, anche questa volta, ha coltivato fino alla penultima votazione le ambizioni di arrivare al Colle. Così, al termine della seduta, una volta conclusa la partita del Quirinale, un applauso è scattato anche nei confronti dell’ex Udc, con tanto di pellegrinaggio verso lo stesso. Dal segretario Pd Enrico Letta, passando per la capogruppo di Forza Italia ...

Advertising

La7tv : #quirinale Strette di mani e abbracci per #Casini in aula, Enrico #Mentana: 'Sta facendo spogliatoio'… - Maurizi07267041 : RT @GenCar5: L’applauso, gli abbracci a #Casini testimoniano quanto il Palazzo sia un mondo a parte rispetto al Paese reale. #Quirinale - Sofiajeanne : RT @GenCar5: L’applauso, gli abbracci a #Casini testimoniano quanto il Palazzo sia un mondo a parte rispetto al Paese reale. #Quirinale - LobbaLuisa : RT @GenCar5: L’applauso, gli abbracci a #Casini testimoniano quanto il Palazzo sia un mondo a parte rispetto al Paese reale. #Quirinale - atroja88 : RT @GenCar5: L’applauso, gli abbracci a #Casini testimoniano quanto il Palazzo sia un mondo a parte rispetto al Paese reale. #Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Casini abbracci

Il Fatto Quotidiano

Capannelli , colloqui privati lontani dalle riprese delle telecamere, e ancorae conversazioni. Con tutti i partiti o quasi, da Italia Viva al Partito democratico , fino ..., tra i nomi ...Di baci meno che di. Comunque tutti con le mascherine e il gel e ogni cosa possa servire a ... Liliana Segre e Pier Ferdinando. Mentre in Transatlantico il ministro degli Esteri, Luigi ...AGI/Vista - In Aula a Montecitorio dopo lo standing ovation per la rielezione di Sergio Mattarella i grandi elettori hanno applaudito anche a Pierferdiando Casini, uno dei nomi in corsa per il Quirina ...Capannelli, colloqui privati lontani dalle riprese delle telecamere, e ancora abbracci e conversazioni. Con tutti i partiti o quasi, da Italia Viva al Partito democratico, fino alla Lega, Forza Italia ...