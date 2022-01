Un Posto al Sole, anticipazioni 31 gennaio: la difficile scelta di Marina (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di lunedì 31 gennaio: Marina si ritrova a dover affrontare una difficile scelta. La situazione a Palazzo Palladini, almeno per la famiglia Giordano, sembra rientrata. Con la scelta di Patrizio di andare a Barcellona con Vittorio ha consentito di poter tirare un sospiro di sollievo. Alberto, infatti, ha scelto di non sporgere denuncia nei confronti dello chef di Caffè Vulcano e l’emergenza è rientrata. Marina è pensierosa (via screenshot)Lo stesso, però, non si può dire per Fabrizio e Marina. La coppia sta attraversando uno dei periodo più complessi della loro relazione. L’uomo sta affrontando una grave crisi dovuta alla fuga di notizie riguardanti il ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 28 gennaio 2022) Unaldella puntata di lunedì 31si ritrova a dover affrontare una. La situazione a Palazzo Palladini, almeno per la famiglia Giordano, sembra rientrata. Con ladi Patrizio di andare a Barcellona con Vittorio ha consentito di poter tirare un sospiro di sollievo. Alberto, infatti, ha scelto di non sporgere denuncia nei confronti dello chef di Caffè Vulcano e l’emergenza è rientrata.è pensierosa (via screenshot)Lo stesso, però, non si può dire per Fabrizio e. La coppia sta attraversando uno dei periodo più complessi della loro relazione. L’uomo sta affrontando una grave crisi dovuta alla fuga di notizie riguardanti il ...

