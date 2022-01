Salto con gli sci femminile: Yuki Ito davanti ad Althaus e Kramer nel prologo di Willingen (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si è concluso quello che, più che un Salto di qualificazione, risulta essere un vero e proprio prologo della gara di Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile di scena a Willingen, in Germania. Tale situazione, infatti, si verifica perché sono in 28 a essere iscritte, rendendo pro forma la performance odierna. In realtà, saltano in 26 perché finiscono squalificate la finlandese Jenny Rautionaho e la slovena Jerneja Brecl. Al comando si posizione la giapponese Yuki Ito, che da settima a saltare trova condizioni ideali di vento (in giornata parecchio complicata) per arrivare a quota 110.6 con un Salto di 139.5 metri. Il tutto le consente di precedere la tedesca Katharina Althaus, che da stanga 10 (e non 12 come Ito) atterra a 136 metri e realizza ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si è concluso quello che, più che undi qualificazione, risulta essere un vero e propriodella gara di Coppa del Mondo dicon gli scidi scena a, in Germania. Tale situazione, infatti, si verifica perché sono in 28 a essere iscritte, rendendo pro forma la performance odierna. In realtà, saltano in 26 perché finiscono squalificate la finlandese Jenny Rautionaho e la slovena Jerneja Brecl. Al comando si posizione la giapponeseIto, che da settima a saltare trova condizioni ideali di vento (in giornata parecchio complicata) per arrivare a quota 110.6 con undi 139.5 metri. Il tutto le consente di precedere la tedesca Katharina, che da stanga 10 (e non 12 come Ito) atterra a 136 metri e realizza ...

