 #Quirinale2022 | sui social crescono rabbia e disapprovazione

Leggi su agi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - La corsa al Quirinale non è ancora arrivata a destinazione. Il centrodestra prova a eleggere Maria Elisabetta Casellati al quinto scrutinio, ma la maggioranza non c'è, e la presidente del Senato si ferma a 382 voti. Sicuramente ci sono stati dei franchi tiratori, nonostante le dichiarazioni di fedeltà alla coalizione, dei partiti. Il voto compatto del centrodestra annunciato prima dello scrutinio, da Antonio Tajani su Twitter, non c'è stato. È sufficiente fare una perlustrazione sugli accountdei leader politici, per capire che la nomina del tredicesimo Presidente della Repubblica è ancora in profondo stallo. Oggi il centrodestra unito voterà per Elisabetta Casellati, Presidente del Senato e seconda carica dello Stato. Una donna ma soprattutto una figura istituzionale di alto profilo.#Quirinale22 — Antonio Tajani (@Antonio Tajani) January 28, 2022 ...