Quirinale | Salvini “Sto lavorando per un presidente donna”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Stoperchè ci sia unin gamba, non unin quanto. E conto che a breve ci sarà”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, uscendo da Montecitorio.“Sono assolutamente fiducioso, chi mette in discussione il governo in un momento come questo non fa un buon servizio al paese. Giocare con il governo un giorno sì e uno no non è utile al Paese”, ha proseguito, che ha sottolineato: “Stoperchè ci sia una unione di intenti e di voti, poi il Governo torni a lavorare in piena carica perchè i problemi degli italiani sono altri e non le correnti dei partiti”.(ITALPRESS).

A quando Matteo, di mattina presto, ha incontrato Mario Draghi per ragionare sul suo trasferimento ale per intestarsi una manovra che non lo convince, ma che gli conviene., in prossimità delle votazioni in Aula, aveva anche indetto una conferenza con la stampa, in cui aveva ribadito che Draghi deve rimanere premier per continuare a fare bene il premier: "L'ho ...E conto che a breve ci sarà”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, uscendo da Montecitorio. “Sono assolutamente fiducioso, chi mette in discussione il governo in un momento come questo ...Tutti gli indizi portano a Elisabetta Belloni, prima donna a essere nominata Segretario generale della Farnesina ...