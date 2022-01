Quirinale: Faraone, 'ora basta, cerchiamo accordo vero' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Ora abbassiamo le armi, ieri le astensioni erano 441, oggi l'asticella del centrodestra si è abbassata ancora di più, è il momento di fermarsi e mettere fine a questa prova muscolare e cercare un'intesa sul prossimo Presidente. Lo spettacolo di oggi è stato pessimo. Cambiamo metodo e strategia, lo dico con la massima serietà: basta nomi bruciati, cerchiamo un accordo vero. Non abdichiamo al nostro ruolo, la politica, riprenda la scena". Così Davide Faraone di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Ora abbassiamo le armi, ieri le astensioni erano 441, oggi l'asticella del centrodestra si è abbassata ancora di più, è il momento di fermarsi e mettere fine a questa prova muscolare e cercare un'intesa sul prossimo Presidente. Lo spettacolo di oggi è stato pessimo. Cambiamo metodo e strategia, lo dico con la massima serietà:nomi bruciati,un. Non abdichiamo al nostro ruolo, la politica, riprenda la scena". Così Davidedi Iv.

