Pellegri ritrova Juric | Torino è l’occasione del rilancio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Da… a. Sono passati poco più di cinque anni dall’esordio in Serie A di Pietro, il 22 dicembre 2016, proprio nello stadio che lo vedrà protagonista della nuova avventura. Lo ha scelto personalmente il tecnico granata Ivan, colui che lo lanciò in quel pomeriggio invernale con il suo Genoa sotto 1-0 in casa dei granata.aveva solamente 15 anni e 280 giorni, come Amedeo Amedei, affiancato come debuttante più giovane della Serie A. Nello stesso campionato, all’Olimpico, nel giorno dell’addio di Francesco Totti al calcio, arriva anche il primo gol in massima serie, il terzo più precoce dopo lo stesso Amedei e Rivera, due stelle del nostro calcio. La doppietta con la Lazio nel settembre 2017, questa volta la più giovane di sempre, sembrava il preludio per una carriera ...