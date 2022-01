Pechino 2022, sci alpino: calendario, programma, orari e tv di tutte le gare (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il programma, il calendario, gli orari e la diretta tv di tutte le gare di sci alpino alle Olimpiadi di Pechino 2022. Grande attesa per i Giochi invernali cinesi con lo sci alpino, la disciplina regina, pronta ad entrare in azione: si comincia con domenica 6 dove si deciderà il re della velocità al maschile, una discesa attesissima anche per i colori azzurri con Dominik Paris a caccia di una medaglia. Tanti i protagonisti attesi per l’Italia: da Federica Brignone agli slalomisti azzurri senza dimenticare le italiane del Super-G. E poi c’è Sofia Goggia che proverà in tutti i modi a difendere il titolo conquistato quattro anni fa, per farlo dovrà compiere un autentico miracolo visto l’infortunio rimediato a Cortina. ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il, il, glie la diretta tv diledi scialle Olimpiadi di. Grande attesa per i Giochi invernali cinesi con lo sci, la disciplina regina, pronta ad entrare in azione: si comincia con domenica 6 dove si deciderà il re della velocità al maschile, una discesa attesissima anche per i colori azzurri con Dominik Paris a caccia di una medaglia. Tanti i protagonisti attesi per l’Italia: da Federica Brignone agli slalomisti azzurri senza dimenticare le italiane del Super-G. E poi c’è Sofia Goggia che proverà in tutti i modi a difendere il titolo conquistato quattro anni fa, per farlo dovrà compiere un autentico miracolo visto l’infortunio rimediato a Cortina. ...

