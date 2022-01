Nadal ferma Berrettini ed è in finale. Ora corre per il sorpasso a Roger e Nole (Di venerdì 28 gennaio 2022) un peccato, Berrettini. Una sconfitta netta, troppo, contro un Rafa Nadal d'altri tempi. Una furia scatenata che sente il profumo del sorpasso a Federer e Djokovic nel numero degli Slam e non guarda ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) un peccato,. Una sconfitta netta, troppo, contro un Rafad'altri tempi. Una furia scatenata che sente il profumo dela Federer e Djokovic nel numero degli Slam e non guarda ...

Advertising

LALAZIOMIA : Australian Open, Berrettini si ferma contro Nadal - GiroCyclingTime : Matteo #Berrettini si arrende a Rafa #Nadal: si ferma in semifinale la corsa dell'italiano agli Australian Open. I… - oktennis : Niente da fare per Matteo Berrettini ???? Il suo #AusOpen si ferma in semifinale contro Rafa Nadal ???? Lo spagnolo s… - Sport_Fair : #berrettininadal, che spettacolo #Nadal ferma #Berrettini L'azzurro eliminato in semifinale dagli #AusOpen - federtennis : ???? Si ferma in semifinale la favola di Matteo Berrettini agli #AusOpen: Nadal ha la meglio sull’azzurro 6-3 6-2 3-6… -