Matteo Berrettini ancora KO in uno Slam Si arrende a Nadal | dopo Djokovic Il campione italiano soffre di “braccino” ?

(Di venerdì 28 gennaio 2022)un brusco risveglio per il tennista. Il sogno divincere un torneo del Grandesi è infranto al cospetto di Rafache l’ha superato per 3 set a 1.si è svegliato tardi, a differenza del popolo di appassionati italiani che avevano puntato la sveglia alle 4.30 del mattino sperando in una vittoria storica.è stato dominato dal rivale nei primi due set. Poi nel terzo ha cominciato finalmente a giocare da par suo aggiudicandosi il parziale. Si è accesa la speranza,viaggiava con il vento in poppa ma Rafalo sbandamento nel terzo – ha chiuso la partita nel quarto set (leggi di ...

Il romano è poi entrato nel dettaglio della gestione del confronto: ' All'inizio ero un po' sfasato. Non è da tutti i giorni giocare contro Rafa in uno Slam. Lui non ha sbagliato una decisione. Sento ...Ci attende una grande giornata a Melbourne: il torneo di tennis dello Slam entra nella sua fase conclusiva e, se del nostroparliamo a parte , qui ci concentriamo su una semifinale ...Matteo Berrettini si arrende in semifinale agli Australian Open dopo due ore e 55 minuti di battaglia con Rafa Nadal, il sogno di un’altra finale di uno Slam svanisce, ma il futuro sorride all’azzurro ...Matteo Berrettini è stato eliminato dall'Open d'Australia, battuto 3-1 in semifinale dallo spagnolo Rafa Nadal col punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. In finale, lo spagnolo affronterà il vincente della ...