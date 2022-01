L’impazienza di Toti verso la “sua” coalizione | “O si decide o me ne torno a casa”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Quattro scrutini a vuoto, con il quinto che non promette nulla di di, iniziano ad esacerbare gli animi in una fetta di grandi elettori riuniti per le elezioni al Quirinale: tra questi Giovanni, che a Radio Capital dopo l’ennesima fumata nera ha sbuffato: “O sidomani (oggi, ndr) o me ne. Ho da lavorare”. Il presidente della Regione Liguria inizia ad essere insofferentei leader del centrodestra, chi segue da vicino le manovre di Salvini riferisce di un clima non semplice durante gli ultimi vertici. Insieme a Lorenzo Cesa dell’Udc,chiede alla– con “minaccia” di abbandonarla – di estendere la “rosa” di nomi da proporre al centrosinistra anche quello di Pierferdinando Casini, inviso ai sovranisti ...