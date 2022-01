Jessica Selassié dopo Samy e Basciano si prende un due di picche pure da Barù (Di venerdì 28 gennaio 2022) Jessica Selassié su Twitter sta facendo impazzire le sue fan che con l’hashtag #JessVip e #Jerù la shippano con Barù, ma purtroppo per loro anche il noto enologo le ha dato un due di picche. Pov:l’effetto di una persona che non ti piace assolutamente #jerù pic.twitter.com/gLFh81yB1g — MI PIACI PER EDUCAZIONE (@Majda44522844) January 28, 2022 dopo Samy Youssef (con cui si era avvicinata nelle prime settimane) ed Alessandro Basciano, anche Barù si aggiunge alla lista degli uomini che dentro quella Casa hanno dato un due di picche a Jessica Selassié, ormai una moderna Bridget Jones. “Lui mi vede come un’amica e non sono venuta qua a collezionare amici. Se deve andare male, e devo diventare amica di ... Leggi su biccy (Di venerdì 28 gennaio 2022)su Twitter sta facendo impazzire le sue fan che con l’hashtag #JessVip e #Jerù la shippano con, ma purtroppo per loro anche il noto enologo le ha dato un due di. Pov:l’effetto di una persona che non ti piace assolutamente #jerù pic.twitter.com/gLFh81yB1g — MI PIACI PER EDUCAZIONE (@Majda44522844) January 28, 2022Youssef (con cui si era avvicinata nelle prime settimane) ed Alessandro, anchesi aggiunge alla lista degli uomini che dentro quella Casa hanno dato un due di, ormai una moderna Bridget Jones. “Lui mi vede come un’amica e non sono venuta qua a collezionare amici. Se deve andare male, e devo diventare amica di ...

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié 'Barù è un etero curioso e cosa penso della triangolo tra Delia, Alex e Soleil', parla Giacomo Urtis Si parlava di Jessica e lui ed ha detto: 'meglio Urtis'. Appena esce ci vediamo, non ne ha fatto mistero. Lui è un po' frenato dalle telecamere ad essere più libero, bisogna capire poi. In ultimo ...

GF Vip 6, Delia Duran rivela: 'Ho avuto un flirt con Aida Yespica' 'Bisogna parlare chiaro: io non sono libera di avere un rapporto con Jessica (Selassié, concorrente del Grande Fratello Vip 6 , ndr) o con un altro uomo senza il mio uomo. Questo non è amore libero', ...

