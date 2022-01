Gli F-35B di Aeronautica e Marina insieme a Pantelleria. Parla Cavo Dragone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gli F-35 a decollo verticale protagonisti a Pantelleria in una esercitazione congiunta di Aeronautica e Marina. “La versione B dell’aereo è un sistema d’arma della difesa aerea dell’Aeronautica ed è un sistema d’arma della portaerei, dopodiché sono e saranno perfettamente intercambiabili”. Ha spiegato ad Airpress il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che ha assistito alle attività nella base dell’isola siciliana insieme ai capi di Stato maggiore delle due Forze armate coinvolte, il generale Luca Goretti e l’ammiraglio Enrico Credendino. L’esercitazione è servita a valutare la capacità delle nostre Forze armate ad agire congiuntamente nei vari domini operativi, secondo la dottrina ormai consolidata dell’All domain, per la quale terra, ... Leggi su formiche (Di venerdì 28 gennaio 2022) Gli F-35 a decollo verticale protagonisti ain una esercitazione congiunta di. “La versione B dell’aereo è un sistema d’arma della difesa aerea dell’ed è un sistema d’arma della portaerei, dopodiché sono e saranno perfettamente intercambiabili”. Ha spiegato ad Airpress il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe, che ha assistito alle attività nella base dell’isola sicilianaai capi di Stato maggiore delle due Forze armate coinvolte, il generale Luca Goretti e l’ammiraglio Enrico Credendino. L’esercitazione è servita a valutare la capacità delle nostre Forze armate ad agire congiuntamente nei vari domini operativi, secondo la dottrina ormai consolidata dell’All domain, per la quale terra, ...

