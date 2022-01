Giuliano Ferrara in ospedale per infarto: è grave (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giuliano Ferrara è ricoverato in rianimazione a Grosseto, all’ospedale Misericordia, dopo essere stato colpito da infarto. Il giornalista e fondatore del quotidiano Il Foglio, per anni volto televisivo soprattutto sui canali Mediaset, secondo quanto scrive MaremmaOggi, riportato dal quotidiano Il Tempo, è stato ricoverato ieri sera, giovedì 27 gennaio, poco dopo le 23. Ferrara lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione cardiologica dell’ospedale grossetano. Le sue condizioni, scrivono i media locali, sarebbero molto gravi. Il giornalista, 71 anni, si è sentito male nella sua casa di Scansano in cui vive da tempo: soccorso dal 118, è stato subito portato in ospedale. Leggi su bergamonews (Di venerdì 28 gennaio 2022)è ricoverato in rianimazione a Grosseto, all’Misericordia, dopo essere stato colpito da. Il giornalista e fondatore del quotidiano Il Foglio, per anni volto televisivo soprattutto sui canali Mediaset, secondo quanto scrive MaremmaOggi, riportato dal quotidiano Il Tempo, è stato ricoverato ieri sera, giovedì 27 gennaio, poco dopo le 23.lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione cardiologica dell’grossetano. Le sue condizioni, scrivono i media locali, sarebbero molto gravi. Il giornalista, 71 anni, si è sentito male nella sua casa di Scansano in cui vive da tempo: soccorso dal 118, è stato subito portato in

