Ciclocross, Mondiali 2022: Italia sul gradino più alto del podio nel Team Relay! Sconfitti Stati Uniti e Belgio (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'Italia ha inaugurato nel migliore dei modi i Campionati del Mondo di Ciclocross di Fayetteville (Stati Uniti). Il quartetto formato da Samuele Leone, Silvia Persico, Lucia Bramati e Davide Toneatti si è imposto sui padroni di casa e sul Belgio, relegato al terzo gradino del podio. L'unico dispiacere dopo una gara così brillante per il tricolore è che si tratti di un Test Event, ovvero una prova a scopo dimostrativo senza l'assegnazione delle medaglie. Inoltre la corsa è stata ridimensionata a causa del dilagare del virus tra gli atleti e da sei rappresentanti per Nazione si è passati a quattro. Scelta che, a ragion veduta, ha favorito non poco la compagine azzurra. I nostri portacolori sono partiti alla grande con Samuele Leone per poi issarsi fino alla seconda ...

